В Белом доме считают, что Украина не готова к переговорам с Россией

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Уходящая администрация США во главе с Джо Байденом полагает, что ни Украина, ни Россия не готовы к переговорам.

"Сейчас нет ожидания, что одна или другая сторона готова вести переговоры", - заявил в ходе регулярного онлайн-брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя ситуацию вокруг Украины.

В конце декабря в интервью агентству ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва готова к переговорам по Украине, но соглашения должны быть такими, чтобы их невозможно было нарушить.