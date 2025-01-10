Соглашение между Россией и Белоруссией о визах вступит в силу 11 января

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Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранцев и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства вступит в силу 11 января. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ.

Соглашение между правительствами двух стран было подписано 19 июня 2020 года.

Таким образом, страны взаимно признают визы и отметки о пересечении внешней границы Союзного государства. Иностранцы и лица без гражданства при наличии визы одной из двух стран, а также признаваемого обоими государствами удостоверения личности, получают право на въезд, выезд и транзит по обеим территориям.

При наличии разрешения на временное проживание, ВНЖ либо документа для посещения международного мероприятия одной страны, иностранцы имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом по территории второго государства без виз в течение срока их действия. При этом соглашение не распространяется на лиц, которым ограничен въезд в одну из стран СГ.

Въезд на территории России и Белоруссии возможен как через международные пункты пропуска через госграницу, так и по путям железнодорожного, автомобильного и воздушного сообщений, указанных в приложении к документу.