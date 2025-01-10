Суд назначил Трампу безусловное освобождение в деле о подлоге документов

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Суд в Нью-Йорке назначил будущему президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение в качестве наказания по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает ТАСС.

Так, 20 января Трамп станет первым президентом Соединенных Штатов, который вступит в должность с судимостью за уголовные преступления. Конституция США не запрещает лицам с судимостью баллотироваться на высший государственный пост или занимать его.

Телекомпания Fox News обращает внимание, что вынесение приговора никак не отразится на его возможностях и обязанностях в должности президента США и он сможет быть главнокомандующим.

Как сообщает газета The New York Times, безусловное освобождение отличается от условного, при котором осужденному необходимо соблюдать определенные требования, что подтверждает уникальность этого приговора. Такое решение основывалось на стремлении судьи обеспечить "завершение" дела.

Первоначально Трампу грозили испытательный срок или до четырех лет тюремного заключения за 34 уголовных эпизода подлога финансовых документов.