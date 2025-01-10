Шмыгаль: Украина не намерена возобновлять транзит российского газа

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Украина не будет подписывать каких-либо контрактов по возобновлению транзита российского природного газа через свою территорию. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, выступая в Верховной раде. Основные положения выступления он разместил в своем Telegram-канале.

"Важным элементом стойкости энергетики остается функционирование украинской газотранспортной системы, которая теперь работает в условиях нулевого транзита. Мы не планировали и не планируем подписывать никаких контрактов на продолжение транзита российского газа", - указал он.

С начала 2025 года транзит российского газа в Европу через Украину был полностью прекращен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Данные европейских газотранспортных операторов подтверждают завершение поставок по этому направлению в Австрию, Италию, Молдавию, Словакию и Чехию.

Против остановки транзита российского газа резко выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он отметил, что его страна примет жесткие меры против Украины, если проблемы с транзитом голубого топлива не будут решены.