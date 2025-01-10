Цена нефти Brent впервые с 8 октября поднялась выше $80

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $80 за баррель впервые с 8 октября прошлого года, что стало третьим превышением за день.

По состоянию на 17:19 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 4,28% и торговалась на уровне $80,21 за баррель.

К 17:34 мск фьючерс на Brent ускорил рост и находился на отметке в $80,75 (+4,98%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в феврале 2025 года поднимался на 5,33% и составлял $77,48 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

Ранее цена фьючерса на нефть Brent поднялась выше $78 за баррель впервые с 14 октября 2024 года и $79 - впервые с 11 октября.