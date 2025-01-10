Зеленский сообщил, что в операции ВСУ в Курской области задействованы 60 тыс. военных

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Владимир Зеленский в интервью телеканалу RAI News 24 сообщил, что в операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области задействованы 60 тыс. военных.

По его словам, "в этой зоне находятся 60 тыс. военных". Вместе с тем Зеленский признал, что о начале операции ВСУ в Курской области были проинформированы партнеры Киева в США и Европе.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа прошлого года. На территории региона введен режим ЧС федерального характера.

Согласно данным Минобороны РФ, потери Киева с начала боевых действий на курском направлении превысили 50 тыс. военнослужащих и 296 танков. В настоящее время операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

Как заявил президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции 19 декабря, военного смысла для ВСУ заходить в Курскую область и держаться там сейчас нет.