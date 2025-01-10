Мадуро в третий раз принес присягу президента Венесуэлы

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Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро в третий раз вступил в должность главы государства, который будет занимать до 2031 года. Россию на церемонии инаугурации в Каракасе представляет председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Мадуро принес присягу перед председателем Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом, который надел президентскую ленту венесуэльскому лидеру. По призыву Мадуро вместе с ним присягнули сограждане, собравшиеся у Федерального законодательного дворца, на площадях и улицах столицы. Народную присягу под лозунгом "Я клянусь вместе с Мадуро" транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

В канун инаугурации Мадуро заявил, что первым документом, который он подпишет после вступления в должность президента на новый период, станет указ о создании широкой национальной и международной комиссии для проведения конституционной реформы, призванной выработать модель венесуэльского развития на ближайшие 30 лет.

Мадуро победил на президентских выборах 28 июля 2024 года. За него отдали голоса 51,95% избирателей.