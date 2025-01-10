На пляжах Кубани собрали 155 тыс. тонн замазученного грунта

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С побережья Краснодарского края после ЧП с танкерами в Черном море собрали 155 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта. Соответствующее сообщение разместил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

"На уборку побережья Анапы и Темрюкского района вышли почти 6 тыс. добровольцев, сотрудников МЧС. Команды из муниципальных администраций, сельских поселений и предприятий продолжают работать на своих секторах ответственности. Всего собрали и вывезли с пляжей 155 тыс. тонн загрязненного грунта", - указал руководитель региона, подводя итоги работы за день.

Ранее 10 января в МЧС РФ информировали о том, что было собрано 147 тыс. тонн загрязненного песка.