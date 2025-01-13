Пушилин: до границы ДНР с Днепропетровской областью осталось пройти около 7 км

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До выхода к границе Донецкой Народной Республики (ДНР) с Днепропетровской областью российским силам остается порядка 7 км. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Согласно последним данным, до западной границы, а именно до границы с Днепропетровской областью остается около 7 км. Но это цифра примерная, поскольку линия фронта меняется, и это находится вне населенных пунктов, но тем не менее, наши подразделения продолжают продвижение", - сказал он.

Пушилин отметил, что одним из ключевых населенных пунктов на западе ДНР является Красноармейск - это важный логистический узел Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Это достаточно подготовленный в плане обороноспособности населенный пункт, но для освобождения он важен, потому что там и ж/д узел, и транспортные развязки достаточно серьезные. И, безусловно, после освобождения Красноармейска перерезаются логистические пути противника в направлении Константиновки и Часова Яра", - указал он.