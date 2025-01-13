Банк России считает идею заморозки вкладов абсурдной

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Банк России оценил идею заморозки вкладов как абсурдную, поскольку подобный шаг подорвет финансовую стабильность страны. Об этом следует из ответов ЦБ на вопросы, опубликованные в официальном Telegram-канале регулятора.

"Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, пoдoбный шаг пoдoрвет ocновы банкoвcкoй cиcтемы и финанcoвую cтабильнocть cтраны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что банки привлекают свободные средства компаний и граждан, благодаря чему финансовые организации могут выдавать кредиты заемщикам.

В ЦБ также обратили внимание, что в случае заморозки вкладов и ограничения возможности для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, никто не будет готов держать деньги в банках. И это тут же резко ограничит возможности банков кредитовать экономику.

"Очевидно, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг немыслим", - добавил регулятор.