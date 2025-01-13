Экс-премьер Канады призвал Трампа опомниться

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Бывший канадский премьер Жан Кретьен (1993-2003) призвал будущего американского президента Дональда Трампа "опомниться" после озвученной им идеи сделать Канаду 51-м штатом США.

"Дональд Трамп, как старик старику: опомнитесь! Что привело вас к мысли, что канадцы когда-либо откажутся от лучшей страны в мире, чтобы присоединиться к США?" - указал канадский политик в колонке для газеты The Globe and Mail.

Он отметил, что канадцы ценят свою независимость, а Трамп своей риторикой лишь сплотил политиков страны, которые готовы "отстаивать интересы Канады". Экс-премьер также обратил внимание, что Канада дважды вступала в мировые войны раньше, чем США, и терпела значительные жертвы. К тому же у нее "хватило смелости", чтобы отказать Вашингтону, который намеревался втянуть ее в "неоправданную войну в Ираке", указал Кретьен.

"Если вы думаете, что, угрожая и оскорбляя нас, сможете завоевать наше расположение, то вы действительно ничего о нас не знаете", - заключил он.

Некоторое время назад Трамп заявил, что многие жители Канады якобы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. По его мнению, такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, якобы исходящих от "российских и китайских кораблей".