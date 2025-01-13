Российские ВС освободили Песчаное в ДНР

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Российские ВС освободили населенный пункт Песчаное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ходе решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Песчаное ДНР", - указали в российском военном ведомстве.

Отмечается, что также подразделения "Центра" за прошедшие сутки атаковали технику и живую силу восьми механизированных бригад украинской армии и двух бригад Нацгвардии вблизи таких населенных пунктов, как Новоелизаветовка, Лысовка, Дзержинск, Нововасилевка, Щербиновка, Воздвиженка, Димитров и Петропавловка в ДНР.

Согласно данным МО РФ, противник потерял более 615 военных. Кроме того, ВСУ лишились семи боевых бронемашин. Уничтожены также девять орудий полевой артиллерии.