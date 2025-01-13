Смертность от COVID-19 в Японии в 10 раз превышает этот показатель для гриппа

Ежегодное число смертей от COVID-19 более чем в 10 раз выше, чем от гриппа, свидетельствует статистика Министерства здравоохранения Японии. По данным министерства, в Японии от гриппа ежегодно умирает от 1000 до 3000 человек. Тогда как только с января по август 2024 года от коронавируса умерло в общей сложности 26 302 человека. 97% из которых были в возрасте 65 лет и старше. В 2023 году число умерших от COVID-19 в Японии превысило 38 тысяч человек. Рекордным же оказался 2022 года число смертей достигло 47,6 тысяч человек.

«Вирус продолжает мутировать таким образом, чтобы ему было легче обойти иммунитет, приобретённый в результате инфекций и вакцинации», — поясняет причины возникшей ситуации Кей Сато, профессор-вирусолог Института медицинских наук Токийского университета.

Минздрав Японии призывает к традиционным мерам по борьбе с инфекцией, таким как мытьё рук, ношение масок и проветривание помещений, а также предлагает людям в возрасте 65 лет и старше, а также в возрасте от 60 до 64 лет с серьёзными сопутствующими заболеваниями, делать прививки, поскольку пожилые люди подвержены высокому риску тяжёлого течения болезни.