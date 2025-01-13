Володин: примененные в отношении России санкции сработали в плюс

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Россия достигла серьезных успехов в развитии экономики, а примененные санкции сработали в плюс. Соответствующую точку зрения изложил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

"Помимо повышения уровня и продолжительности жизни, низкой безработицы Россия достигла значительных успехов в развитии экономики, а введенные санкции сработали в плюс", - указал он.

Парламентарий отметил, что французский историк Эммануэль Тодд, в 1976 году предсказавший распад Советского Союза, также предрек крах Запада, являющегося прямым участником военного конфликта на Украине, и победу России.

Вместе с тем, по его словам, Тодд в своей книге "Поражение Запада" прогнозирует неизбежную победу России на Украине до 2027 года и акцентирует, что США и ЕС недооценили РФ.

"Не навязывая собственные ценности всему миру, Россия стала интересна большинству стран, которые противостоят западной деградации в сфере морали", - подчеркнул Володин.

Кроме того, в нынешних условиях российская экономика и ее показатель ВВП намного более реалистичны, чем западные, поскольку привязаны к материальному производству, добавил он.