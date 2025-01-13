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АдГ надеется на русский газ, СДПГ – на чудо

В ФРГ состоялись предвыборные съезды «Альтернативы для Германии», социал-демократов и «Союза Сары Вагенкнехт»

АдГ надеется на русский газ, СДПГ – на чудо
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Павел Александров, международный обозреватель

В Германии в преддверии назначенных на 23 февраля выборов в Бундестаг, которые предполагают и борьбу за кресло канцлера ФРГ, в минувшие выходные состоялись три важных для оценки расклада политических сил в стране съезда – партий «Альтернатива для Германии» (АдГ), социал-демократов (СДПГ) и «Союза Сары Вагенкнехт» (ССВ) . Буквально за день до начала этих форумов были опубликованы результаты социологических опросов с актуальными рейтингами немецких партий.

Согласно этим опросам, по-прежнему лидирует блок ХДС/ХСС (30%), за ним следует АдГ (21%), на третье место поднялись «Зеленые» (15%), которые достаточно неожиданно опередили СДПГ (14%). Поддержка избирателями на федеральном уровне партий «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), свободных демократов (СвДП) и Левой партии не превысила 4%, то есть пока преодолеть 5%-й барьер попадания в Бундестаг им не удается. Если эта тенденция сохранится, то следующий парламент ФРГ будет состоять лишь из четырех фракций.

Съезд «Альтернативы для Германии» утвердил в качестве своего кандидата на место канцлера ФРГ сопредседателя партии и яростного критика нынешнего курса политической верхушки страны Алису Вайдель, а также подтвердил своими решениями «нерукопожатность» и всей АдГ в глазах ее постоянных оппонентов. Так, она требует ужесточения в ФРГ миграционной политики, вводя термин «ремиграция», выступает за выход из Парижского соглашения по климату, отказ от европейской валюты евро и введение собственной национальной валюты.

Сильное раздражение в рядах политического бомонда ФРГ вызвал и отказ АдГ внести в свою предвыборную программу пункт об «осуждении агрессии России против Украины», а также требование ввести в эксплуатацию на Балтике газопровод «Северный поток», отменить антироссийские санкции и обеспечить «неограниченную торговлю с Россией». АдГ также выступает за прекращение военной поддержки Украины, решение конфликта дипломатическим путем, реорганизацию Евросоюза и превращение его в «Союз европейских наций», а также за возвращение Германии ко всеобщей воинской повинности.

В ходе внеочередного съезда СДПГ кандидатом от партии на пост канцлера был утвержден нынешний глава кабинета Олаф Шольц. Он произнес длившуюся 51 минуту пламенную речь, в которой убеждал делегатов в возможности за оставшиеся до дня выборов шесть недель обогнать лидирующий в предвыборной гонке блок ХДС/ХСС, отставание СДПГ от которого составляет по разным опросам от 13 до 20%. «Германия находится сейчас на распутье, и если 23 февраля она пойдет неправильным путем, то на завтра мы проснемся с вами в другой стране», заявил Шольц.

При этом он признал, что опоздал с завершением работы правившей три года «светофорной» коалиции СДПГ с СвДП и «зелеными». «Мне, наверное, следовало раньше публично ударить кулаком по столу, а не в кулуарах, как я делал», отметил Шольц. При этом он не стал снова критиковать бывших партнеров по правительству, а несколько раз подчеркнул, что нынче сосредоточен на борьбе с лидером ХДС Фридрихом Мерцем: «Сейчас в Германии не время для ХДС и ХСС». Олаф Шольц подверг критике «правых популистов», а также отметил «существующие угрозы демократии». В этой связи победу правых сил в Австрии он назвал «удручающей», отметив, что «это мы не можем просто принять к сведению».

Олаф Шольц, не называя имен Дональда Трампа или Илона Маска, набрался смелости и заявил, что в Америке есть силы, «которые стремятся разрушить наши демократические институты». По всей вероятности, Шольцу явно не по душе утверждение Маска, что «спасти Германию может только АдГ». Имея же в виду территориальные претензии избранного президента США в Панаме, Канаде и Гренландии, Шольц указал на съезде, что «принцип неприкосновенности границ действует для любой страны – независимо от того, на Востоке или на Западе от нас она находится. Никакая страна не может быть задним двором другой страны».

Украине Шольц в очередной раз пообещал всемерную поддержку, заверив при этом, что предотвратит втягивание в войну НАТО. Своего главного соперника на пути к посту канцлера Фридриха Мерца он уязвил, напомнив, что лидер ХДС «сначала объявил Путину ультиматум, а потом быстренько забрал его обратно». По мнению Шольца, это «не свидетельствует ни о его стойкости, ни о чувстве ответственности».

Девиз социал-демократов в их предвыборной борьбе звучит в нынешнем году следующим образом: «Больше для тебя. Лучше для Германии». СДПГ обещает, в частности, понизить налоги 95% бюргеров, увеличить налог на сверхбогатых и поднять минимальную почасовую оплату труда до 15 евро. Впрочем, откуда Шольц собирается взять на все это деньги, он детально не прояснил, хотя делегаты съезда и наградили его оглушительной овацией, длившейся целых 6,5 минут. Поэтому вполне закономерен вопрос: кто же в стране популист – АдГ, которая видит выход из экономического кризиса, в частности, в возобновлении поставок энергоносителей из России, или СДПГ во главе с Шольцем, сделавшая Германию главным в Европе спонсором киевского режима за счет собственной деиндустриализации.

Не случайно, все серьезные аналитики в ФРГ в высшей степени скептически воспринимают заявления Шольца о его намерении победить на выборах, называя подобную перспективу «чудом». Хотя нечто подобно уже случилось в 2021 году, когда СДПГ стартовала в предвыборной гонке с менее 15% поддержки (по соцопросам), а финишировала победительницей, набрав 25,7% голосов избирателей.

На предвыборном съезде «Союза Сары Вагенкнехт» бурными аплодисментами делегаты встретили выступление известного политика этой партии г-жи Севим Дагделен, которая потребовала вывода с территории ФРГ всех американских войск. «Мы просто не можем себе больше позволить присутствия у нас 37-ми тысяч военнослужащих США. Поэтому мы говорим: «Amis go home!», заявила Дагделен. Кроме того, она потребовала вывести из Германии и американское атомное оружие.

На съезде Севим Дагделен снова выступила против размещения в ФРГ американских ракет средней дальности, против любых видов американских наступательных вооружений. Подчеркнув позицию ССВ, она указала: «Мы не хотим войны против России с немецкой земли, мы хотим мира с Россией». При этом она подчеркнула, что «необходимо покончить с вассальной преданностью правительств ФРГ по отношению к США. Германия заслуживает того, чтобы быть суверенной». Сопредседатель ССВ г-жа Амира Мохамед Али заявила, что власти ФРГ ненавидят их партию, так как ССВ «как в зеркале показывает некомпетентность правящей верхушки».

При этом сопредседатель «Союза Сары Вагенкнехт» решительно дистанцировалась от «Альтернативы для Германии», заявив, что «АдГ особенно ненавидит ССВ». Она обрушилась и на немецкие СМИ, которые «проявляют необъективность, замалчивая деятельность ССВ, и освещают преимущественно предвыборную активность ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и «»зеленых». «Сильная АдГ им милее, чем сильный ССВ», уверена г-жа Амира Мохамед Али.

В предвыборной борьбе ССВ делает упор на проблемы, волнующие рядовых бюргеров – улучшение инфраструктуры здравоохранения, образования и коммунального транспорта, за большую доступность страхования по безработице, совершенствование медицинского и пенсионного страхования. Одно из важных требований ССВ – возобновление поставок дешевого природного газа из России и прекращение снабжения Украины немецким вооружением.

Партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» была создана всего около года тому назад. Это ее лишь второй съезд за время существования. Можно отметить, что за этот период ССВ уже провел свих представителей в Европарламент, а также в несколько региональных парламентов и правительств федеральных земель Германии. Правда, исходя из актуальных соцопросов, шансов у ССВ преодолеть 5%-й барьер и попасть в федеральный парламент – Бундестаг – на предстоящих выборах немного.

 

 
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