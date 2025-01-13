Российский рынок акций отметился ростом ключевых индексов

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Российский рынок акций на открытии торгов Московской биржи 13 января демонстрирует рост, юань укрепляется к рублю. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В начале торгов индекс Мосбиржи рос на 0,98% и составлял 2 852,31 пункта, индекс РТС поднимался на 0,98%, до 881,66 пункта. Вместе с тем курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 4,9 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,769 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 871,23 пункта (+1,65%), индекс РТС составлял 887,51 пункта (+1,65%). Вместе с тем увеличение курса китайской валюты составило 6,85 копейки, до 13,7885 рубля.

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.