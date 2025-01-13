Песков заявил, что диалог Путина и Трампа пока предметно не готовится

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В настоящее время предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина со следующим президентом США Дональдом Трампом не ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков приобщении с журналистами.

"Многие страны предлагают свои услуги в качестве площадок, где гипотетически можно организовать контакты. Но пока об этом говорить преждевременно, никакой предметной подготовки нет. Есть декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы необходимы и целесообразны", - отметил представитель Кремля.

По его словам, более конкретно об этом можно будет говорить после того, как поменяется администрация в Вашингтоне.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.