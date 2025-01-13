Армения не планирует выходить из ЕАЭС

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Армения не намерена выходить из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил министр экономики страны Геворг Папоян в ходе пресс-конференции.

"Мы не хотим искать замену ЕАЭС. Мы хотим быть независимыми, а независимость означает, что вы не зависите от одной страны, а зависите от всех и все зависят от вас. Нам нужно стать страной, где если с нами что-то случится, что-то случится и с экономиками других стран. И тогда с нами ничего не случится", - пояснил он.

Министр отметил, что Ереван должен развивать и повышать уровень отношений с ЕАЭС, а также укреплять отношения с другими структурами.

На прошлой неделе правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса присоединения к Евросоюзу, теперь его обсудит парламент. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, "это не означает членства Армении в ЕС в прямом смысле, так как решение на этот счет может быть принято лишь путем референдума".

В свою очередь, вице-премьер РФ Алексей Оверчук отметил, что Москва расценивает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в ЕС как начало выхода республики из ЕАЭС.