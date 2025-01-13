России не нужно слишком рассчитывать на Трампа

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Не прошло и недели первого месяца года, как киевский режим начал очередную военную акцию, имеющую явные черты политической. Речь о попытке нового наступления в Курской области достаточно большими силами.Однако, подразделения Вооруженных сил России сумели в ожесточенных боях нейтрализовать этот прорыв.

Политический подтекст данного шага очевиден. Вот-вот Дональд Трамп должен официально вернуться на пост президента США. Соответственно, должны начаться и практические действия по дипломатическому разрешению конфликта – во всяком случае, причин, по которым трамповская администрация не может им заниматься, уже не будет. Зеленский и Ко хотят войти в переговоры с усиленными хоть где-то позициями, либо вообще поставить Вашингтон перед фактом эскалации и сместить приоритет с дипломатии на усиление западной поддержки Украины. Собственно, это не прямо противоречащие друг другу позиции, ибо Зеленскому помощь Запада нужна всегда. На переговоры же он, как опять-таки всегда утверждает, готов, но когда добьется от России хоть сколько-нибудь выгодных условий.

Одновременно с попыткой курского прорыва нелегитимный украинский президент дал два интервью – украинским телеканалам и популярному американскому блогеру Лексу Фридману. Основной темой, разумеется, был конфликт с Россией. Зеленский в принципе повторил свои тезисы о готовности к переговорам из предыдущих знаковых интервью. Но акценты сместились в сторону требований к Западу. По его словам, остановить военные действия невозможно без приглашения Украины в Североатлантический альянс либо «сильных серьезных гарантий безопасности», главным образом от Вашингтона. Обговаривать их Зеленский хочет вместе с США и Европой. И только после получения гарантий (интересно, что в их отношении была употреблена жесткая формулировка «имеем право требовать») возможен переговорный процесс.

Видимо, именно с очередными попытками киевского хвоста вилять собакой связана внезапная отмена ранее запланированного украинского визита Кита Келлога, спецпредставителя Трампа по российско-украинскому урегулированию. МИД «незалежной», правда, решил сделать хорошую мину при плохой игре. Там заявили, что дело лишь в запрете американским законодательством таких контактов до инаугурации нового президента. Но этот якобы запрет визиту Стивена Уиткоффа, ближневосточного представителя Трампа, в Израиль и Катар. Более того, сам Келлог съездил в Париж, где встретился с представителями иранской оппозиции.

Правда, вместе с кнутом за своеволие Келлог демонстрирует киевскому режиму и пряник. В интервью Fox News генерал, заявив, что поставил самому себе задачу добиться на вверенном направлении каких-то результатов за 100 дней, добавил: «Я думаю, люди должны знать, что он [Трамп] не пытается дать что-то Путину или русским. Он пытается спасти Украину и сохранить ее суверенитет, и он собирается убедиться, что это будет справедливо и честно. Он говорил об этом постоянно — как во время встречи с Зеленским в Трамп-тауэр, так и на пресс-конференции».

Говоря о пресс-конференции шефа, Келлог, видимо, имел в виду ту, что прошла 7 января в его резиденции Мар-а-Лаго. Там Трамп в какой-то мере поддержал предположения генерала о тайминге урегулирования: Келлог выразил надежду на какие-то предварительные результаты через 100 дней, Трамп – на общее урегулирование в течение полугода. Также будущий президент выразил понимание тревог России относительно украинского членства в НАТО и обвинил администрацию Байдена в пагубном воодушевлении Киева по поводу этого членства.

Надо отметить, что Трамп несколько лукавит, как с ним (и с большинством политиков) бывает нередко. Обещание принять Украину вместе с Грузией в НАТО по достижению ими стандартов блока было сделано еще весной-2008 на бухарестском саммите, то есть задолго до Байдена. С тех пор в США сменилось несколько администраций, включая первую трамповскую. Причем трамповское президентство случилось уже после 2014-го, но ничего в этот период для умиротворения Украины и лишения ее североатлантических иллюзий. А чтобы у нас самих не было лишних иллюзий, нужно принять во внимание слова из этой же пресс-конференции о необходимости США присоединить Гренландию для борьбы с российской и китайской угрозой.

Риторика Трампа и его команды отличается от вашингтонских «ястребов». Но в любом случае они стремятся к подчиненной роли России в международных отношениях, и к сохранению Украины как инструмента принуждения к этой роли. Даже самые широкие возможные предложения и компромиссы новой администрации заведомо меньше программы президента России.

Об этом говорит и свежее интервью Майка Уолца, будущего советника Трампа по национальной безопасности. Уолц говорит: «Я не думаю, что было бы реалистичным ожидать изгнания каждого русского с каждого дюйма украинской территории, включая ещё и Крым». Это может показаться чем-то капитулянтским украинским и западным ястребам, но если разобрать фразу по частям и сути, речь даже не о пресловутой заморозке по линии боевого соприкосновения – максимум о том, что Крым можно признать российским, и то де-юре, а не де-факто. Тем более в этом же интервью Уолц фактически встает на позицию Зеленскому по поводу украинских военных успехов как важнейшей предпосылке будущих переговоров: «Чтобы выйти на какую-либо сделку… мы должны увидеть, что линия фронта стабилизировалась».

Важная и давно обсуждающаяся новация – Трамп хочет переложить на Европу содержание Украины как противовеса России, как и многие другие издержки и расходы, и вообще оптимизировать убытки и прибыли, дабы первых было минимум, а вторых максимум. Это меняет многое, но пока - не само наличие вооруженного конфликта и постоянной угрозы российской безопасности. Тем более, что сама Европа постепенно оттачивает мастерство помощи Украины с ее регулярным дозированием и уклонением от излишних обязательств.

Другой вопрос, что нельзя бесконечно выталкивать друг друга на главную роль со скромным уходом на вспомогательную. И, конечно, развитие европейско-американских отношений вообще и по украинско-российской проблематике в частности – важный вопрос ближайшего времени. Он явно был и в подтексте прошедшей на днях встречи «группы Рамштайн», имеющей целью координацию действий Украины и НАТО. Были приняты восемь дорожных карт по синхронизации действий сторон и западной помощи ВСУ на ближайшие два года, но Зеленский выразил очередное недовольство: «Мы благодарны за системы ПВО, которые вы предоставили, но нам нужно и то, что вы пообещали».

Байденовский министр обороны Ллойд Остин на прощание заявил: «Я покидаю эту контактную группу, не прощаясь, но бросая ей вызов. Коалиция по поддержке Украины не должна дрогнуть. Она не должна пошатнуться. И она не должна потерпеть неудачу. На карту поставлено выживание Украины. Но также и вся наша безопасность». Европейские партнеры, соглашаясь, что «коалиция не должна пошатнуться», признавали, что сейчас наступает проблемный и уж точно неопределенный период. Министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил, что Вашингтон может отказаться от участия в «рамштайновском» формате, и тогда Европе придется замкнуть на себя. А главный евродипломат Кая Каллас сообщила, что ЕС готов к лидерству в помощи Украине, «если Соединенные Штаты не захотят», но ее заявления всегда нужно дополнительно рассматривать через призму прибалтийского русофобского энтузиазма. В любом случае, нашей стране расслабляться не приходится.