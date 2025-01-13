Политолог Журавлев: Трамп намерен продемонстрировать возможность договориться с Россией

Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что ведется подготовка встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, телефонные переговоры могут состояться в ближайшее время.

"Мы еще не определили точные рамки для этого, - отметил он, отвечая на вопрос журналиста о возможности и формате встречи Трампа с Путиным и Владимиром Зеленским. - Мы работаем над этим, но я, знаете ли, ожидаю звонка, по крайней мере в ближайшие дни и недели. Это будет шаг, который мы сначала сделаем, а дальше мы будем действовать".

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает в этой связи, что «для России приемлемыми на переговорах с США будут договоренности по нормализации российско-американских отношений, а также вопрос Украины, то есть какие-то гарантии того, что мир с Украиной будет и будет долгим. То есть Америка должна дать какие-то гарантии потому, что надеяться на гарантии нынешнего украинской власти просто глупо».

Эксперт также обратил внимание, что «Трамп уже анонсировал, что он хочет добиться мира на Украине и доказать этим, что там, где другие спасовали, он справится. Кроме того, от любого американского президента общество требует мирных отношений с Россией. То есть выстраивание какого-то диалога, несмотря на то, что Россия якобы плохая, неправильная и не такая, как надо. Поэтому демонстрация возможности договориться с Россией у Трампа должна быть обязательна».