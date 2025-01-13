Медведев: у "германского сценария" урегулирования на Украине нет шансов

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"Германский сценарий" урегулирования на Украине, предполагающий ее разделение по аналогии с ГДР и ФРГ, совершенно бесперспективен. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Отмечу так называемый германский сценарий, о котором сегодня снова заговорили. Типа распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР, где, естественно, роль "ФРГ" отведена бандеровскому Киеву, а "ГДР" - вернувшимся домой российским землям. Появление такого сценария очевидно. С ним руководство киевского режима легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами", - указал российский политик.

Медведев объяснил логику этого сценария с точки зрения Киева и Запада. "Вот смотрите, как красиво получается: сколько лет ФРГ терпела, а потом раз - и проглотила ГДР!" - отметил он.

Однако, по словам зампреда СБ РФ, авторы идеи забывают о ряде других факторов. "В воссоединении Германии лежало стремление немцев собрать свою страну, пользуясь импотенцией советских руководителей того времени. А тут как? Выходит, Россия должна в будущем сдать всех своих несостоятельному "Бандеростану"?" - обратил внимание он.

Вместе с тем, Медведев заметил, что в ситуации с ГДР и ФРГ немецкий этнос "хотя бы формально воссоединился", тогда как в украинском сценарии "продается насквозь протухшая идея нового разделения одного славянского народа".

"И наконец: кто всерьез вообще будет рассматривать вариант, при котором ядерная супердержава что-то отдаст уродливому недомерку с названием Окраина?" - заключил он.