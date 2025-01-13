Росавиация продлила запрет ночных полетов в Израиль

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Росавиация на месяц продлила для российских авиакомпаний запрет на полеты в Израиль с 01:00 до 07:00 мск.

"По итогам анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация продлила до 11 февраля 2025 года ранее выданные рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта - такие рейсы запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск", - следует из сообщения агентства.

Уточняется, что решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время российские компании должны принимать, в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ICAO по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них.

Соответствующие рекомендации были введены 11 ноября, затем из дважды продлевали.

Прямые рейсы из России в Израиль осуществляют российские авиакомпании Red Wings и "Азимут".