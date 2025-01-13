Германист Белов: У Шольца лишь теоретические шансы сохранить пост канцлера ФРГ

Олаф Шольц утвержден кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 23 февраля. Голосование простым поднятием руки прошло на съезде этой политической силы в Берлине.

При этом возвращение Шольца на пост канцлера в настоящее время считается маловероятным. СДПГ уступает по популярности не только прямому конкуренту в лице блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с кандидатом Фридрихом Мерцем, но и правопопулистской "Альтернативе для Германии". Отрыв консерваторов от социал-демократов составляет 14 процентных пунктов. Одним из наиболее вероятных исходов выборов при таком раскладе сил станет большая коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ. В таком случае канцлером станет Мерц.

Заместитель Директора Института Европы РАН Владислав Белов считает, что «выдвижение Шольца – это решение партии, а Шольц - достаточно специфический политик, который в 2021 году единолично привел партию к победе. Поэтому сейчас Шольц начинает играть на электоральных настроениях, он отказывается выделять дополнительные суммы на Украину, подчеркивает необходимость сдерживания в вопросах военной поддержки Киева, чтобы не перейти красные линии, то есть играет на электоральных полях АдГ и Союза Сары Вагенкнехт. Кроме того, не исключены какие-то ошибки у основного соперника - блока ХДС/ХСС, прежде всего у Фридриха Мерца. Поэтому Шольц использует обычный популизм, то есть попытку учесть всех избирателей. Шольц рассчитывает, что никто не читает программы партий и все идет на уровне заявлений, дебатов, которые скоро состоятся между основными кандидатами. Так что у Шольца определенные шансы есть, но понятно, что это только теоретическая политология».

Эксперт также отметил, что «сейчас у АдГ нет перспектив преодолеть бойкот по итогам выборов. Для этого нужно минимум еще пять лет десять. Изменения начнутся сначала на коммунальном, потом на земельном уровне, где будут какие-то взаимодействия с этой партией и только потом уже на федеральном. Но это минимум через 1-2 избирательных периода, хотя долгосрочная перспектива, что АДГ станет признанной консервативной партией середины, есть».