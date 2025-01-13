Песков: гарантии безопасности остаются частью украинского урегулирования

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Тема гарантий безопасности представляет собой неотъемлемую часть украинского урегулирования, но предпосылок для самих переговоров пока нет из-за позиции Киева. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это вопрос, который является неотъемлемой составляющей в целом темы урегулирования украинского конфликта. Это один из элементов этой общей темы", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, сохраняет ли актуальность тема гарантий безопасности, которую РФ поднимала еще до начала СВО.

"Но, поскольку пока у нас нет никаких предпосылок для возобновления переговоров - от этого отказывается украинская сторона, - то пока об этом говорить преждевременно", - отметил представитель Кремля.