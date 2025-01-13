В Черном море удалось собрать основную часть мазута, вытекшего с кормы "Волгонефть-239"

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Основную часть мазута, вытекшего с кормы танкера "Волгонефть-239", которая находится у берега в Темрюкском районе Краснодарского края, удалось собрать из акватории Черного моря. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале оперштаба региона.

"Основную массу мазута собрал экскаватор по мере прокладки дороги. В настоящее время из воды достают оставшиеся фрагменты. Вручную лопатами в мешки убирают небольшие полосы мазута у самого берега - ранее вытекший из судна нефтепродукт бонами подогнали к берегу и удерживали, чтобы он не распространялся по акватории", - сказано в сообщении.

Об обнаружении выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", которую вынесло на мель вблизи п. Тамань Темрюкского района Кубани стало известно 10 января. Тогда со стороны берега было выявлено пятно нефтепродуктов площадью порядка 2,8 тыс. кв. м, протяженность загрязнения достигала 300 м. К корме проложили техническую дорогу для дальнейшей нейтрализации последствий.