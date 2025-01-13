Миланович побеждает на президентских выборах в Хорватии

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Действующий президент Хорватии Зоран Миланович набирает 74,68% голосов избирателей по итогам второго тура выборов главы государства после обработки данных со 100% избирательных участков. Об этом информировала Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.

Так, согласно данным, поступившим со всех 6 755 избирательных участков, Миланович получает 1 122 859 голосов (74,68%). Вместе с тем независимый кандидат Драган Приморац, которого поддерживает правящая партия "Хорватское демократическое содружество", заручился поддержкой 380 752 граждан (25,32%). Явка составила 44,18%.

В первом туре, который прошел 29 декабря 2024 года, Миланович получил поддержку 49,09% избирателей, Приморац - 19,35%.

Хорватия - парламентская республика. Полномочия главы государства в этой стране носят ограниченный характер, но не являются сугубо представительскими. Срок полномочий главы государства составляет 5 лет с правом однократного переизбрания.