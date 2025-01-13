Цена нефти Brent впервые с 8 октября 2024 года поднялась выше $81

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $81 за баррель впервые с 8 октября прошлого года.

По состоянию на 02:21 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 1,68% и торговалась на уровне $81,1 за баррель.

К 08:00 мск фьючерс на Brent ускорил рост и находился на отметке в $81,22 (+1,83%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в феврале 2025 года поднимался на 2,01% и составлял $78,11 за баррель, свидетельствуют данные площадки.