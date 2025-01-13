Российские военные проводят эвакуацию мирных жителей из Курахова

Подразделения Южной группировки войск проводят эвакуацию оставшегося гражданского населения из освобожденного Курахова в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Мотострелковые подразделения Южной группировки войск проводят эвакуацию жителей города Курахова, освобожденного российскими военнослужащими на прошлой неделе. Все люди долго ждали этого дня и, когда оказались вне зоны боевых действий, не могли сдержать радостных эмоций", - говорится в сообщении.