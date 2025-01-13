WSJ: новым лидером ХАМАС в секторе Газа стал Мухаммед Синвар

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Глава боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Мухаммед Синвар стал новым лидером ХАМАС в секторе Газа. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что Мухаммед Синвар - младший брат погибшего в октябре прошлого года лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Новый глава движения прилагает активные усилия по возрождению группировки, поскольку ее боевые возможности были значительно подорваны в ходе военной операции Израиля, которую он проводит в палестинском анклаве с октября 2023 года, указывается в материале.

Как отмечает издание, после ликвидации Яхьи Синвара базирующийся в Катаре политический офис ХАМАС решил перейти к коллективному руководству. Боевики движения в секторе Газа отказались ему подчиняться и теперь "действуют автономно" во главе с Мухаммедом Синваром.

Согласно информации газеты, Мухаммед Синвар давно вступил в ХАМАС, ему около 50 лет. По данным источников издания, Мухаммеду Синвару удавалось в течение долгого времени скрываться от израильских спецслужб, за что он получил прозвище Тень.

Власти Израиля полагают, что Мухаммед Синвар причастен к организации атаки ХАМАС на еврейское государство 7 октября 2023 года и похищению израильского военнослужащего Гилада Шалита в 2006 году. В 2011 году в обмен на Шалита из израильских тюрем в Газу вернулись 1 027 сторонников ХАМАС, среди них был и старший брат Мухаммеда Синвара Яхья.