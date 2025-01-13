Fox: число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 24

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По меньшей мере 24 человека погибли из-за пожаров, разразившихся в американском округе Лос-Анджелес (штат Калифорния). Об этом информировал телеканал Fox News.

Уточняется, что личности большинства жертв установить пока не удалось. Ранее сообщалось, что 16 человек погибли, судьба еще 13 остается неизвестной.

Лесные пожары начали шириться в округе Лос-Анджелес 7 января. Стремительное распространение огня происходило в условиях сухой и очень ветреной погоды. Совокупная площадь пожаров в округе составила более 16 тыс. га. Огонь уничтожил свыше 12,3 тыс. строений, в том числе недвижимость знаменитостей в престижных районах.

Ранее президент США Джо Байден охарактеризовал пожары в Калифорнии как самые масштабные и разрушительные в истории штата.