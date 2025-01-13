Вонг будет представлять Австралию на инаугурации Трампа

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Глава МИД Австралии Пенни Вонг будет представлять Канберру на церемонии инаугурации будущего президента США Дональда Трампа. Об этом сказано в заявлении главы внешнеполитического ведомства.

Вонг будет присутствовать на предстоящей церемонии вместе с послом Австралии в США Кевином Раддом. "Этот визит даст возможность на раннем этапе правления Трампа обсудить преимущества прочного партнерства наших стран в области экономики и безопасности и пути расширения сотрудничества", - заявила министр.

Республиканец Трамп победил на президентских выборах в США 5 ноября 2024 года. На них он обошел кандидата от Демпартии Камалу Харрис. Нынешний президент Джо Байден передаст Трампу свои полномочия 20 января 2025 года.