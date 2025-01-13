Президенты России и Ирана подпишут Договор о всеобъемлющем партнерстве

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"По итогам переговоров Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном", - следует из заявления.

Кроме того, лидеры выступят с заявлениями для СМИ, указали в Кремле.