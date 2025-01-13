Матвиенко отметила, что Россия обеспокоена заявлением Трампа по Гренландии

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Россия обеспокоена заявлением следующего президента США Дональда Трампа о возможном включении Гренландии в состав Соединенных Штатов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко при общении с журналистами.

"Очевидно, что за подобными заявлениями стоит стремление США усилить и расширить свое присутствие в Арктике. Для России Арктика имеет огромное стратегическое, геополитическое значение. И нас не могут не беспокоить такие непонятные заходы. Нельзя исключать возможность нарушения международного права в продвижении в Арктику. Этого нельзя допускать", - сказала она.

Матвиенко отметила, что уже были примеры, когда США в противовес международному праву "пытались расширить свой шельф". "Сложилось международное право, есть правила игры, есть арктические государства. Мы хотим сотрудничать, Арктика должна быть территорией мира и согласия", - указала она.

7 января Дональд Трамп, который вступит в должность президента США 20 января, заявил, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов для защиты от китайской и российской угроз. Он также активно продвигает идею присоединения Канады к США на правах 51-го штата.