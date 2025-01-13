В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9

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В районе префектуры Миядзаки на юге третьего по размеру острова страны Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,9. Объявлена угроза цунами, информировало национальное Метеорологическое управление.

Сообщается, что высота цунами составила 1 м, волна уже достигла берега. Очаг землетрясения находился на глубине 30 км у юго-восточного побережья остров Кюсю.

Власти призывают местных жителей немедленно удалиться от береговой линии.

Вместе с тем Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что магнитуда землетрясения составила 6,7. Эпицентр располагался в 10 км к востоку от города Миядзаки, где проживают 311 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 37 км.

Сведения о пострадавших и разрушениях не приводятся.