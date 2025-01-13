ТАСС: вице-канцлер МИД Эстонии включена в российский стоп-лист

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Вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд включена в стоп-лист РФ в качестве ответа на аннулирование визы официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой перед совещанием министров иностранных дел ОБСЕ. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве передает ТАСС.

"В перечень лиц, которым закрыт въезд в Россию, внесена вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд, известная своей системной русофобией. Это решение - "привет" Таллину из Москвы в связи с продавленным Эстонией аннулированием мальтийской визы официального представителя МИД России Марии Захаровой, о чем стало известно буквально накануне вылета российской делегации для участия в совещании министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

31-й Совет министров иностранных дел ОБСЕ, который выступает центральным директивным и руководящим органом организации, проходил 5-6 декабря на Мальте. Прямо перед вылетом российской делегации из Москвы стало известно, что мальтийская сторона аннулировала визу Захаровой с формулировкой "в силу не зависящих от них обстоятельств". Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал такой шаг как надругательство над функциями председателя ОБСЕ.