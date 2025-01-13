В Австралии в реку с крокодилами упал небольшой самолет

На севере Австралии упал легкомоторный самолет, пилот погиб. Об этом пишет газета NT News, ссылаясь на полицию Северной территории.

По информации органов правопорядка, крушение произошло 12 января в районе 10:20 по местному времени (03:50 мск). Воздушное судно врезалось в плотину, расположенную в деревне Мидл-Пойнт в 60 км к северо-востоку от Дарвина. На борту находились 63-летний пилот и 29-летняя пассажирка. Она не пострадала.

Как отмечается, самолет упал в один из ведущих к плотине водотоков, где обитает множество гребнистых крокодилов. Прибывшие спасатели извлекли из разбившейся машины сначала "невредимую пассажирку, а затем тело пилота".