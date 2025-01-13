Рютте призвал государства НАТО тратить на оборону больше 2% ВВП

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Государства НАТО должны тратить на оборонные расходы значительно больше, чем согласованные ранее 2% ВВП. Такое мнение выразил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, выступая в Европарламенте в Брюсселе.

"Откровенно говоря, 2% ВВП недостаточно. Чтобы оставаться в безопасности в следующие годы, союзники должны тратить значительно больше", - указал он.

Генсек отметил, что главным приоритетом для него является сильная оборона. "И это означает тратить больше, тратить эффективнее и производить больше. Это нужно не для того, чтобы провоцировать войну, а чтобы предотвратить ее", - подчеркнул он.