Аксенов: в Крым уже зашли около 85% крупных российских компаний

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В Крым зашли около 85% крупных компаний, работающих на материковой части России. Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Представлена практически вся линейка крупных игроков, ну не на 100%, но процентов на 85 уже зашли. Многие зашли не под своим брендом", - отметил он.

Аксенов также обратил внимание, что в экономику полуострова активно вкладывают средства иностранные инвесторы. В качестве учредителей таких предприятий преимущественно выступают граждане РФ.

Иностранные инвесторы в условиях санкций вынуждены скрываться от органов власти в своих странах, "поскольку те драконовские меры, которые существуют, разумный человек осознать и понять, для чего это делается, не может", добавил он.