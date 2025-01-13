Минздрав сектора Газа сообщил о почти 46,6 тыс. погибших с октября 2023 года

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Число палестинцев, погибших из-за действий израильских военных в секторе Газа с начала там боевых действий в октябре 2023 года, приближается к 46,6 тыс. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в Telegram-канале.

"Число жертв израильской агрессии в Газе с октября 2023 года возросло до 46 584, еще 109 731 человек пострадал", - указали в министерстве. Уточняется, что за минувшие сутки в анклаве в результате израильских бомбардировок убиты 19 палестинцев, 71 получил ранения.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.