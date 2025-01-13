"Финист. Первый богатырь" возглавил кинопрокат в России в выходные

Фильм "Финист. Первый богатырь" стал лидером проката в России, собрав 302,5 млн рублей за минувшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 9 по 12 января.

Картина рассказывает о Финисте Ясном Соколе - самом удалом богатыре Белогорья. Чтобы всех удивить, он отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет, что один в поле не воин.

На второй строчке рейтинга расположился фильм "Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича", собрав 299 млн рублей за прошедшие выходные. Третье место заняли "Елки 11", собрав за выходные 83,2 млн рублей.