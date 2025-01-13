В Дании подтвердили готовность к диалогу с Трампом по арктическим территориям

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Руководство Дании подтвердило готовность к диалогу с новой администрацией США по арктическим территориям. Об этом заявил глава МИД королевства Ларс Лёкке Расмуссен в ходе пресс-конференции в Иерусалиме.

"У американцев есть определенная обеспокоенность относительно ситуации с безопасностью в Арктике, которую разделяет и датская сторона", - приводит его слова агентство Reuters. "Поэтому Дания в тесном взаимодействии с Гренландией готова продолжить переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом с целью обеспечения законных интересов американской стороны", - указал Расмуссен.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов для защиты от угроз, которые исходят со стороны Китая и России. Еще в 2019 году во время своего первого президентского срока он отмечал, что США могли бы купить Гренландию, которая является территорией в составе Дании и обладает правами широкой автономии.