Парламентская делегация Словакии посетит Россию повторно в 2025 году

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Делегация парламента Словакии получила приглашения от Москвы на различные мероприятия и снова посетит Россию в 2025 году. Об этом сообщил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко.

"Мы получили также приглашение на разные мероприятия. Я уверен в том, что визит нашей парламентской делегации является не последним в этом году", - сказал он при общении с журналистами.

Вместе с тем Данко от имени делегации выразил благодарность за прием.

Ожидается, что парламентская делегация Словакии пробудет в Москве три дня и вернется в Братиславу 15 января.