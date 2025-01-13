В Белоруссии запретили кондитерские изделия "Картошка" и "Орешек" из России

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В Белоруссии запретили кондитерские изделия "Картошка" и "Орешек с вареной сгущенкой" российских производителей. Причиной этого, согласно сообщению в реестре опасной продукции Госстандарта республики, послужило большое количество консервантов.

Уточняется, что "Картошка" челябинского производителя "Колос" не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза. При производстве этого печенья использовали сорбиновую кислоту (консервант Е200) в объеме 2,40 г/кг, что в 1,2 раза превышает допустимый уровень.

Аналогичные нарушения выявлены в отношении печенья "Сладфонд орешек с вареной сгущенкой" пензенской компании "Капитал", указали в Госстандарте Белорусии, отметив, что при производстве данной продукции применяли бензоат натрия (консервант Е211). Его недопустимо использовать при производстве продуктов молокосодержащих и мучных кондитерских изделий, подчеркивается в сообщении.

Госстандарт принял решение запретить ввоз и реализацию на территории страны печенья с 17 января. Продукция будет изъята из обращения.