Аксенов: защищающая Крым система ПВО имеет эффективность порядка 90%

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Защищающая Крым система ПВО имеет эффективность порядка 90%. На это обратил внимание глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия-24".

"Крыму не угрожает никакая сухопутная операция. Максимально - противодействие нападениям с помощью ракетного вооружения. ПВО имеет эффективность около 90%, ни одна система в мире не имеет стопроцентную эффективность", - указал он.

Аксенов подчеркнул, что в регионе налажено тесное взаимодействие властей и органов территориальной обороны с вооруженными силами и правоохранительными органами. Отряды теробороны полностью экипированы, многие их участники проходили службу в зоне СВО, отметил он.

"В Крыму с точки зрения обороны принимаются максимальные меры возможные на сегодняшний день. В этой ситуации мы выглядим достойно, в части обороноспособности двигаемся вперед", - заключил глава Крыма.