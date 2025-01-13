В ЕГЭ по гуманитарным предметам пока не будут вводить устную часть

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Участники общественного обсуждения по совершенствованию государственной итоговой аттестации не поддержали введение устной части в ЕГЭ и ОГЭ по отдельным предметам. Об этом со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщает ТАСС.

Отмечается, что этот вопрос поднимался на всероссийском общественном обсуждении предложений по совершенствованию государственной итоговой аттестации, которое прошло в августе. Его участниками стали в том числе депутаты Госдумы, представители Российской академии образования, Минпросвещения, родительского сообщества, блогеры.

"Вопрос введения устной части в ОГЭ и ЕГЭ по некоторым учебным предметам также затрагивался в рамках всероссийского обсуждения, но не нашел поддержки его участников. В ближайшее время внесение изменений в процедуру проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ОГЭ и ЕГЭ, не планируется", - указали в пресс-службе ведомства.