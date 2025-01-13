Пентагон признал, что у России есть "дополнительные успехи" на Украине

© Yasin Ozturk/ Anadolu Agency via Getty Images/ТАСС

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер признал, что Россия достигла "дополнительных успехов" на поле боя в ходе конфликта на Украине.

"Как вам известно, что мы наблюдаем на поле боя, так это то, что Россия добилась некоторых дополнительных успехов, особенно на востоке", - указал он во время брифинга.

На прошлой неделе Минобороны РФ информировало об освобождении города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). В 2024 году российские ВС освободили, в частности, Авдеевку и Угледар. В декабре министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что с начала специальной военной операции (СВО) потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили порядка 1 млн человек.