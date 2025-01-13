Китай осуществил успешный запуск группы спутников CentiSpace-1

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Китайская компания Chinarocket совершила успешный запуск группы малых спутников CentiSpace-1. Об этом информировало Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что запуск был произведен в 11:00 по пекинскому времени с платформы в Желтом море. Для этого была использована ракета-носитель Jielong-3.

По данным американского NASA, на низкую околоземную орбиту за один раз было выведено 10 указанных космических аппаратов.

Jielong-3 - четырехступенчатая твердотопливная ракета, достигающая 31 м в длину, с диаметром головного обтекателя 3,35 м. Она может доставить на низкую околоземную орбиту до 1,5 тонны полезного груза. Для носителей данного типа, эксплуатируемых с 2022 года, это пятая по счету миссия.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая различные технологии, предназначенные для освоения Луны, исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай выполнил 68 запусков.