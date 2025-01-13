WP полагает, что возможной причиной пожаров в США стали запуски фейерверков

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Лесные пожары, разразившиеся в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния), могли начаться из-за запусков фейерверков в новогоднюю ночь, пишет газета The Washington Post (WP).

Как отмечают местные жители, опрошенные корреспондентами WP, в ночь на 1 января они слышали характерные взрывы фейерверков. Для локализации пожара понадобилось четыре часа, однако, предварительно, возникло повторное возгорание.

Контроль над расследованием взяли на себя сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США. Согласно оценкам чиновников, установление причины может занять недели или даже месяцы.

Ранее президент США Джо Байден охарактеризовал пожары в Калифорнии как самые масштабные и разрушительные в истории штата.