Рютте: европейцы будут учить русский, если не увеличат расходы на оборону

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что странам ЕС придется учить русский язык через 4-5 лет, если они не выделят на военные нужды значительно больше денег, чем нынешние 2% ВВП.

"Если мы этого не сделаем, через 4-5 лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию", - сказал он, выступая в Европарламенте в Брюсселе.