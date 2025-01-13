Карл III примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Освенцима

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Король Великобритании Карл III примет участие 27 января в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Букингемского дворца.

Ожидается, что британский монарх встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и пообщается с жителями Кракова. Для Карла III этот визит в Польшу станет пятым по счету. В последний раз он приезжал в республику в 2010 году еще в статусе принца Уэльского.

Концлагерь Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Этот день отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста. В 1941-1945 годах в лагере были уничтожены порядка 1,1 млн евреев, поляков, цыган и советских военнопленных.

Российские представители не получили от Варшавы приглашения посетить церемонию по случаю 80-летия освобождения концлагеря.